اجتماع لمناقشة تضمين الزيادات لشريحة المستفيدين من المعاشات الأساسية

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” مع رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي “مصطفى الجعيبي”.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض الخطوات المتخذة لصرف المعاشات الأساسية في موعدها، وذلك فق المكافات المقررة بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 01 لسنة 2021 وقرار رئيس مجلس الوزراء والقاضي بتخصيص القيمة المالية اللازمة لتغطية هذه المكافات.

ومن جهته أكد رئيس هيئة صندوق التضامن الاجتماعي على أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن تضمين هذه الزيادات لشريحة المستفيدين من المعاشات الأساسية، وذلك ضمن مرتبات شهري 7 ، 8 والتي سيتم صرفها قريباً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية