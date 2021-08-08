الزناتي يقوم بزيارة مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي

توجه وزير الصحة علي الزناتي بزيارة تفقدية إلى مجمع سليمان الظراط بالمدينة الرياضية بنغازي، وذلك للوقوف على جاهزية المكان ليصبح مركزًا للتطعيم ضد فيروس كورونا، وأعطى الزناتي الإذن بتجهيز الموقع بأحدث المواصفات العالمية، وبأسرع وقت ممكن، ليكون موقعا للتطعيم داخل مدينة بنغازي.

وفي ذات السياق، تم تجهيز عدد (60) محطة تطعيم بالمدينة الرياضية بمدينة طرابلس، واعتماد اللقاح الصيني سينوفارم لإعطائه في هذه المحطات.

وتأتي هذه التوسعة في حملة التطعيمات بعد وصول أكبر شحنة من لقاح كورونا بداية الشهر الجاري، والتي تقدر ب 2,000,000 جرعة من لقاح السينوفارم الصيني.

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