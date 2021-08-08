بلدي مصراتة يصدر بياناً بشأن الاعتداء على سائقي سيارات نقل الوقود إلى الجنوب

أصدرت بلدية مصراتة بيان بخصوص الاعتداء على سائقي سيارات نقل الوقود إلى مدن الجنوب الليبي .
كما نص البيان على إيقاف الإمدادات بجميع أنواعها إلى الجنوب الليبي حتى إشعار أخر نظراً لما ترتب على هذا الاعتداء من نقض للعهود المبرمة مع أعيان الجنوب، وكذلك المطالبة بتسليم المجرمين والخارجين عن القانون الذين قاموا بهذا الفعل للجهات الأمنية والقضائية .
حيث طالب البلدي المسؤولين بالدولة بالتواصل مع إدارة الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط و مشتقاته لرد اعتبار السائقين و اإعتذار لهم عن ما حصل، بالإضافة إلى التعهد بتوفير أماكن انتظار و مبيت مؤمنة تأميناً حقيقياً و تحت إشراف الأجهزة الأمنية في حال استئناف الإمدادات من جديد.
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