بلدي مصراتة يصدر بياناً بشأن الاعتداء على سائقي سيارات نقل الوقود إلى الجنوب

أصدرت بلدية مصراتة بيان بخصوص الاعتداء على سائقي سيارات نقل الوقود إلى مدن الجنوب الليبي .

كما نص البيان على إيقاف الإمدادات بجميع أنواعها إلى الجنوب الليبي حتى إشعار أخر نظراً لما ترتب على هذا الاعتداء من نقض للعهود المبرمة مع أعيان الجنوب، وكذلك المطالبة بتسليم المجرمين والخارجين عن القانون الذين قاموا بهذا الفعل للجهات الأمنية والقضائية .

حيث طالب البلدي المسؤولين بالدولة بالتواصل مع إدارة الجمعية التعاونية العربية لنقل النفط و مشتقاته لرد اعتبار السائقين و اإعتذار لهم عن ما حصل، بالإضافة إلى التعهد بتوفير أماكن انتظار و مبيت مؤمنة تأميناً حقيقياً و تحت إشراف الأجهزة الأمنية في حال استئناف الإمدادات من جديد.

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