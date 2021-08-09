اجتماع لمناقشة آخر مستجدات العمل بمحطة أوباري الغازية

اجتمع عميد بلدية أوباری “أحمد ماتكو” مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان بوجناح” ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلی”.

تناول الاجتماع البحث حول أخر مستجدات العمل بالمحطة وما يرافقه من أعمال فنية لمشروع ربط المحطة بالشبكة العامة للكهرباء.

حيث تم مناقشة أيضاً موضوع الأبراج التی اعترض علی خط مسارها بعض المواطنين بحجة وقوعها فی أراضيهم، كما تم الاتفاق مبدئياً علی تسوية هذه المشكلة مع المعنين من خلال إبرام اتفاق مبدئی يقضی بحلول مناسبة تُرضی كلا الطرفين وفق الوثائق التی سيقدمها المعنين والمتمثلة فی أحقية امتلاكهم للارض ليتم عرضها علی الجهات ذات الاختصاص لتتم تسوية الموضوع وفق الاجرأت المتبعة فی التعويضات وفق ما نص عليه القانون بذات الخصوص.

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