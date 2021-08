أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوى منذ أشهر

انخفض الذهب اليوم الاثنين، إلى أقل مستوى في ما يزيد عن 4 أشهر، وأججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف حول رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع، مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4 بالمئة إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس 2021. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية، أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو 2021 واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، مما أضر بإغراء الذهب كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين اليوم.

