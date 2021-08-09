كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، في أحدث بيانات لها، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية.

وأفادت الوزارة، في بياناتها، أن حجم الصادرات ارتفع إلى أكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف، وذلك ابتداءً من يناير وحتى أغسطس الجاري، مؤكدةً أن الصادرات بلغت أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثين ألف، وتسعمائة واثنين وتسعين طُنًا من المنتجات الزراعية، أي بزيادة قدرها 750 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.

الوزارة، أشارت؛ في بيانها، إلى أن أكثر الصادرات الزراعية تمثلت في الموالح والبطاطس و البصل و الفراولة والرمان وبطاطا، والفاصوليا، والبنجر، والمانجو والعنب والخوخ والبطيخ، حيثُ بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعين طنًا.

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