ميناء طرابلس يستقبل 3,196 طن من الإسمنت السائب

شرعت الفرق الفنية العاملة بميناء طرابلس البحري في تفريغ حمولة عدد من السفن التجارية، كانت قد رست بمنطقة المخطاف.

وبحسب بيانات إدارة الميناء؛ باشرت الفرق الفنية تفريغ السفينة “كونمار فوجرد” التابعة للوكيل الملاحي “فم الشحن” من حمولتها البالغة 93 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافة لتفريغ حمولة سفينة أخرى تابعة للوكيل الملاحي “الأجنحة”، وعلى متنها ثلاثة آلاف ومائة وستة وتسعين طُنًا من الإسمنت السائب.

الفرق الفنية قامت، أيضًا، بتفريغ حمولة سفينة نقل الحاويات “أتلنتك موناكو” البالغة مائة وواحد وثلاثين حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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