السعودية تسعى لتوطين التحول التقني مع دول العشرين

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله السواحة، رفقة وزراء الاقتصاد الرقمي والاتصالات بإيطاليا؛ خُطط تعزيز الشراكة في مجالات التقنية والابتكار والفضاء.

حيثُ أكد السواحة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين على جهود المملكة في قيادة العالم لحماية كوكب الأرض عبر مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والاستثمار في المجالات الجديدة الصديقة للبيئة، وذلك لحماية المجتمع والاقتصاد حسب وصفه.

وتضمنت سلسلة الاجتماعات التي عقدت في إيطاليا مشاركة اليابان وألمانيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا.

وبحسب “السواحة”؛ فإن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي مع عدد من دول مجموعة العشرين.

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