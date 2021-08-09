اقتصاد

ليبيا إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم الاستثمار

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إمكانية عودة الشركات الأميركية إلى ليبيا؛ لاستكمال المشاريع المنفذة لها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت بحضور رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، جمال النويصري، لتعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعقد شراكة طويلة المدى في مجالات الاستثمار والتجارة.

الحويج أكد أن وزارة الاقتصاد تعمل على تفعيل عدد من المشروعات في إطار تنفيذ خطة التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات، خاصة مع تحقق الاستقرار الأمني، معتبراً أنّ الاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقات البديلة يُعد فرصة حقيقية أمام المستثمرين، فيما شدد النويصري على أهمية التوجه نحو شراكة حقيقية بين المستثمر المحلي والأجنبي، مؤكداً أن قانون الاستثمار المحلي أعطى ضمانات وامتيازات للمستثمرين، تعفيهم من سداد الجمرك والضرائب لمدة 5 سنوات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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