مصر وإسرائيل تبحثان خطط التعاون في مجال الغاز الطبيعي

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، اليوم الاثنين، التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي.

وفي اتصال هاتفي، ناقش الوزيران الخطط المستقبلية التي تخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره، بحسب ما أفادت الوزارة المصرية في بيان.

وناقش الجانبان سُبل التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وأكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة فى المنطقة، وفقا للبيان.

من جانب قال الملا إن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط.

من جهتها قالت الحرار، إن مصر شريك مهم لإسرائيل في المجالات كافة، حيث يكسب التقارب الجغرافي بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة.

وأضافت الوزيرة الإسرائيليى: “أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة”.

