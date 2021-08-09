تايمز أوف مالطا: إنقاذ العديد من اللاجئين قبالة سواحل ليبيا ومالطا والسلطات اليونانية ترفع دعوة قضائية

ذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أمس الأحد إنه تم إنقاذ أكثر من 700 لاجئ من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 أشهر قبالة سواحل ليبيا ومالطا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا نفذت المنظمة الإنسانية SOS Méditerranée ما لا يقل عن ست عمليات إنقاذ منفصلة منذ يوم السبت.

وأضافت الصحيفة إن المنظمة الإنسانية تبحث عن مكان آمن لإنزال طالبي اللجوء أتي ذلك مع استمرار تزايد عدد اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية بسبب تفاقم الفقر والعنف وأزمة المناخ .

لقي أكثر من 1100 لاجئ حتفهم أثناء عبورهم طرق بحرية خطرة، صاغت السلطات اليونانية في جزيرة ليسبوس اتهامات جنائية ضد ما لا يقل عن 10 من عمال الإغاثة الإنسانية متهمة مجموعات إنقاذ المهاجرين بـ الاتجار بالبشر بحسب ما أوردته الصحيفة.

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