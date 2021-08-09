من ضمنها معالجة خطابات الضمان.. تعرف على أبرز ما تم خلال زيارة الدبيبة إلى تركيا

صرح وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ” عادل جمعة” بأن رئيس الحكومة قد أنهى زيارته إلى الجمهورية تركيا والتي كانت برفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، والتي خصصت لمناقشة عدة ملفات اقتصادية، كما تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي في أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس.

وأكد وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء بالحكومة معالجة خطابات الضمان للشركات التركية العاملة في ليبيا، وجاء ذلك بإصدار قرار رئاسي تركي برفع القيود التي سبق فرضها من قبل السلطات التركية على خطابات الضمان الصادرة من مصارف تركية لصالح مؤسسات ليبية.

وفي ذات السياق أجرى رئيس الحكومة زيارة لعدد من المرضى بالمصحات التركية للإطمئنان والوقوف على ضروفهم الصحية والخدمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية