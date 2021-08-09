من ضمنها معالجة خطابات الضمان.. تعرف على أبرز ما تم خلال زيارة الدبيبة إلى تركيا

صرح وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ” عادل جمعة” بأن رئيس الحكومة قد أنهى زيارته إلى الجمهورية تركيا والتي كانت برفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، والتي خصصت لمناقشة عدة ملفات اقتصادية، كما تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي التركي في أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس.
وأكد وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء بالحكومة معالجة خطابات الضمان للشركات التركية العاملة في ليبيا، وجاء ذلك بإصدار قرار رئاسي تركي برفع القيود التي سبق فرضها من قبل السلطات التركية على خطابات الضمان الصادرة من مصارف تركية لصالح مؤسسات ليبية.
وفي ذات السياق أجرى رئيس الحكومة زيارة لعدد من المرضى بالمصحات التركية للإطمئنان والوقوف على ضروفهم الصحية والخدمية.
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