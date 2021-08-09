من خلال الاجتماع المغلق .. أنقرة تطالب بتسديد ديون قيمتها 5 مليارات دينار

كشفت مصادر لـسكاي نيوز عربية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سداد مبلغ بقيمة 5 مليارات دينار، باعبتارها “ديون مستحقة من سنوات سابقة”.

وبحسب هذه المصادر فإن أردوغان فاتح الدبيبة في هذا المطلب خلال لقاء مغلق بينهما، استمر لفترة قبل عقد الاجتماع الرسمي بمشاركة مسؤولين من الجهتين، مردفة أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها تركيا سداد ما تقول إنها مستحقاتها .

وقال رئيس مؤسسة “سلفيوم للدراسات والأبحاث” جمال شلوف بأن هذه المستحقات المزعومة تأتي تحت تقديرات البند العاشر من ميزانية وزارة الدفاع، ضمن مشروع الميزانية العامة المقدم إلى مجلس النواب، ويحمل اسم “التزامات عن سنوات سابقة .

وأضاف شلوف أن تلك الأموال هي ديون من حقبة فائز السراج وحكومته وتساءل شلوف عما إذا كانت ليبيا ستسدد هذه الالتزامات وفي ضوء ما أقر مؤخرا بشأن سعر صرف الدولار في المعاملات الحكومية، والذي حدد بـ 1.3 دينار، أي أن قيمة تلك “المديونية” تقدر بنحو 3.8 مليار دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية