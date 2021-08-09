الديوان يقوم بحملة تطعيم ضد فايروس كورونا بمركز المدينة الرياضية

قام مدير مكتب الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة والفريق المصاحب له اليوم الإثنين بزيارة إلى مركز التطعيم بالقاعة الكبرى بالمدينة الرياضية لتقييم الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق حملة التطعيم ضد الجائحة والتي تمر بمراحلها الأخيرة.

كما تم تجهيز 64 غرفة بينما سيكون مخصصا منها 32 غرفة للرجال ومثلها للنساء، بالإضافة إلى غرف مخصصة بالكشف على المشتبه بإصابتهم من خلال الكشف الإلكتروني للحرارة من خلال كاميرات مراقبة وأيضاً غرف لتحاليل pcr.

حيث سيتمكن هذا المركز من منح 64 مواطناً التطعيمة في وقت واحد وبغرف منفصلة، مع إعداد قاعدة بيانات لمتلقي الجرعات ، وكذلك يعمل المركز بأطقم طبية تبلغ 150 عنصراً تم تدريبهم علي تقديم الخدمة للمواطنين بالسرعة الممكنة وبالجودة المطلوبة .

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