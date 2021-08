ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، عقب مبيعات كثيفة، وحفز الطلب على الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، توقف مكاسب الدولار، إلا أن مخاوف رفع أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع كبح صعوده، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وزاد الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1734.58 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:23 بتوقيت غرينتش، وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1736 دولارا للأونصة.

ونزل سعر الذهب أكثر من أربعة بالمئة في الجلستين الأخيرتين، بعد أن فاقت بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات، معززة التكهنات بتقليص مبكر لإجراءات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لدعم الاقتصاد.

ويتجه اهتمام المستثمرين لبيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تصدر غدا الأربعاء.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط في مواجهة التضخم، إلا أن رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة يضعف جاذبيته، لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا.

وسمح استقرار مؤشر الدولار للذهب بالتقاط أنفاسه، وحقق المؤشر مكاسب قوية على مدى اليومين الماضيين، وتزيد قوة الدولار من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.8% إلى 23.62 دولار للأونصة بعدما هبطت لأقل مستوى في ثمانية أشهر أمس الاثنين.

وارتفعت أسعار البلاتين 1% لتصل إلى 989.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2618.71 دولار.

The post ارتفاع أسعار الذهب مع توقف مكاسب الدولار الأمريكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا