النفط يرتفع من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

أخبار ليبيا24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في ظل التوقعات بأن تظل المكاسب محدودة في وسط تسعير الأسواق لتداعيات تفشي فيروس كورونا وبالأخص المتحور “دلتا”.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم سبتمبر القادم 0.19% لتتداول عند مستويات 66.98 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.85 دولارا للبرميل.

جاء ذلك بعدما اختتمت العقود تداولات الأمس عند مستويات 66.48 دولارا للبرميل.

العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أكتوبر المقبل ارتفعت كذلك بنسبة 0.06% لتتداول عند 69.33 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.29 دولارا للبرميل.

واختتمت عقود برنت تداولات الأمس عند 69.04 دولارا للبرميل.