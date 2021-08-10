بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 10/08/2021

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0675 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.075 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.12 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.095 دينار

اليورو = 5.95 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.81 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ212 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ247 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ282.5 دينار

كسر الفضة 2.65 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.74 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.71 “مصرف الوحدة” – 5.20 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.