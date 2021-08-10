اقتصاد

بسبب تسرب.. “الواحة” تفقد 70 ألف برميل من إنتاجها اليومي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بدء الفرق الفنية بشركة “الواحة” في خفض إنتاج حقل جالو تدريجيًا، حتى يصل الفاقد إلى مستوى 70 ألف برميل؛ وذلك بسبب حدوث تسرب، في خط النفط الرابط بين حقل جالو النفطي والواحة.

وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ نشرته صباح الثلاثاء، أن عملية خفض الإنتاج ستُمكّن المهندسين من السيطرة على تسرب خط 30 بوصة، الرابط بين حقلي جالو والواحة، دون الإشارة إلى فترة الصيانة.

وطالب البيان، بضرورة صرف ميزانيات المؤسسة والشركات التابعة لها؛ لتتمكّن من إنجاز مهامها والحفاظ على مستويات الإنتاج، داعيًا وزارتيْ النفط والغاز والمالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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