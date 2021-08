أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف على الطلب

ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وفرض قيود في الصين سيؤثران سلبا على طلب الوقود، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعد خام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط 2.3 بالمئة أمس الاثنين. وصعد الخام الأمريكي 99 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى دولار للبرميل، بعد أن هوى 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعلنت الصين اليوم عن المزيد من إصابات كوفيد-19 في أحدث تفش للمرض الذي كُشف النقاب عنه في البلاد للمرة الأولى في أواخر 2019، فيما يقول محللون إنه أكبر اختبار تواجهه استراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر.

وعززت بعض المدن في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إجراء اختبارات واسعة مع سعي السلطات لوقف العدوى المنقولة محليا للسلالة دلتا من فيروس كورونا.

ويقول محللون إنه في الولايات المتحدة، يتأهب مجلس الشيوخ للتصويت على تمرير مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار في وقت لاحق اليوم، والذي إذا جرى تمريره سيعزز الاقتصاد والطلب على المنتجات النفطية، لكن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 يلحق الضرر بآفاق النمو الاقتصادي والاستهلاك بوجه عام.

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة: “المستثمرون يطرحون تساؤلات أيضا بشأن التعافي في الولايات المتحدة في ظل ارتفاع أرقام الإصابات. ويشهد السفر جوا في الولايات المتحدة حالة من الركود لقرابة شهرين في ظل القيود الجارية على السفر”.

لكن استطلاعا أوليا أجرته “رويترز” أمس، أظهر أن مخزونات الخام والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن تتراجع مخزونات البنزين للفترة الرابعة على التوالي.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام انخفضت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس، وفقا لمتوسط تقديرات 6 محللين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم.

