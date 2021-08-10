الوطنية للنفط تعلن عن تسرب بخط 30 بوصة الرابط بين حقل جالو والواحة بشركة الواحة للنفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بحدوث تسرب يوم أمس الاثنين عند الساعة 10:30 مساء بخط 30 بوصة الرابط بين حقل جالو والواحة عند النقطة 28.300 كم من حقل جالو باتجاه الواحة.

كما ستضطر الشركة إلى تخفيض انتاج حقل جالو المحطة الأولى والثانية هذه الليلة بكمية تتراوح من 60 إلى 70 ألف برميل حتى يتم تخفيض كمية التسرب وسيتم مراقبته إلى الصباح عندها سيتم صيانة نقطة التسرب والتعامل معها.

وأكدت المؤسسة أنها على تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة وسيتم إحاطة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية لتقديم الدعم وتوفير الميزانيات الضرورية للمؤسسة وشركاتها وتفادي أي شيء يعطل تدفق واستمرار عمليات الإنتاج.

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