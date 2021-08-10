جلوبال بلاتس نقلا عن الوطنية للنفط : حقل جالو النفطي ينخفض بمقدار 70 ألف برميل يوميا

ذكرت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية نقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط في حقل جالو سينخفض ​​بما يصل إلى 70 ألف برميل في اليوم بعد تسرب خط أنابيب النفط الذي حدث يوم أمس الإثنين .

بلغ متوسط ​​إنتاج النفط الخام الليبي 1.15 مليون إلى 1.20 مليون برميل في اليوم في الشهرين الماضيين ، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس الشهري لمنظمة أوبك .

تتوقع شركة بلاتس أناليتيكش أن إنتاج النفط الليبي سيتراوح حول 1.1 مليون برميل في اليوم في النصف الثاني من عام 2021 ، لكن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبي بسبب التحديات الفنية والتهديدات المتفرقة بالحصار واحتمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل .

تأمل المؤسسة الوطنية للنفط في ضخ ما يصل إلى 1.45 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2021 ، لكنها تواجه مشكلات فنية وصيانة مستمرة.

كما أن أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط إن خط أنابيب النفط يتسرب لخفض إنتاج حقل جالو النفطي بمقدار 70 ألف برميل في اليوم .

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