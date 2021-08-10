جلوبال بلاتس نقلا عن الوطنية للنفط : حقل جالو النفطي ينخفض بمقدار 70 ألف برميل يوميا

ذكرت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية نقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط في حقل جالو سينخفض بما يصل إلى 70 ألف برميل في اليوم بعد تسرب خط أنابيب النفط الذي حدث يوم أمس الإثنين .
بلغ متوسط إنتاج النفط الخام الليبي 1.15 مليون إلى 1.20 مليون برميل في اليوم في الشهرين الماضيين ، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس الشهري لمنظمة أوبك .
تتوقع شركة بلاتس أناليتيكش أن إنتاج النفط الليبي سيتراوح حول 1.1 مليون برميل في اليوم في النصف الثاني من عام 2021 ، لكن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبي بسبب التحديات الفنية والتهديدات المتفرقة بالحصار واحتمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل .
تأمل المؤسسة الوطنية للنفط في ضخ ما يصل إلى 1.45 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2021 ، لكنها تواجه مشكلات فنية وصيانة مستمرة.
كما أن أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط إن خط أنابيب النفط يتسرب لخفض إنتاج حقل جالو النفطي بمقدار 70 ألف برميل في اليوم .
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