سرت تستقبل أول شحنات الوقود القادمة من مصراته

أعلنت شركة البريقة لتوزيع النفط والغاز عن وصول أول شحنة من الوقود الخفيف والثقيل إلى مدينة سرت قادمة من مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط بمصراته والتي تقدر بنحو 240 الف لتر بنزين و 110 ألف لتر من الديزل بعد انقطاع الإمدادت عن المدينة لأكثر من سنتين

الشحنة التابعة لشركة الراحلة لتسويق النفط دخلت المدينة بالتعاون مع مديرية أمن سرت ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة 5+5 والتي أكدت أن الامدادات ستستمر بشكل اعتيادي ويومي لتزويد محطات مدينة سرت والمناطق المجاورة .

وكانت مدينة سرت قد عانت أزمة خانقة في امدادات الوقود أدت لطوابير طويلة أمام المحطات نتيجة لقفل الطريق الساحلي قبل أن يعاد إفتتاحه موفى يوليو الماضي

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