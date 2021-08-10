الجراري: فتح الطريق الساحلي سيساهم في انخفاض الأسعار

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري اليوم الثلاثاء إن فتح الطريق الساحلي بين الغرب والشرق يساهم مساهمة كبيرة في انخفاض أسعار المواد الغذائية والصناعية وغيرها.

وأضاف الجراري في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن تأمين الطريق سيلقي بظلاله على الاقتصاد الليبي في توفير البضائع في السوق الليبي بسرعة وأمان.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن تسهيل حركة الشاحنات والبضائع والمواطنين يعتبر من أهم الخطوات في دعم الاقتصاد الليبي، موضحًا أن البضائع كانت تتنقل ما بين الغرب والشرق بطرق ملتوية وغير آمنة وتسبب مشاكل للسائقين والتجار سواء الليبيين أو المصريين.

وأفاد الجراري أن الشاحنات المصرية الآن وصلت إلى الغرب الليبي بكل يسر وأمان بعيداً عن العصابات الخارجة عن القانون.

وتابع رئيس الغرفة :”تواصلت معنا عدد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في ليبيا منها شركة ألمانية خاصة بالخدمات النفطية للاستثمار بقيمة 10 مليون يورو”.

وختم الجراري تصريحه :”فتح باب الاستثمار في ليبيا خاصةً بعد فتح الطريق الساحلي يعتبر من الإيجابيات التجارية الاقتصادية وسيلقي بظلاله على المواطن الليبي بالنفع”.