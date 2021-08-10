ديلي صباح: من المتوقع تسديد مستحقات الشركات التركية بقيمة 1.1 مليار دولار من قبل الحكومة الليبية

قالت صحيفة ديلي صباح التركية اليوم التلاثاء إن الشركات التركية أوقفت مشاريع بقيمة 19 مليار دولار 163.47 مليار ليرة تركية غير مكتملة في عام 2011 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة فيما يتعلق بالحرب الأهلية في البلاد .

وأضافت الصحيفة إنه لم يتم تسديد مستحقات أكثر من مائة شركة تركية كانت تمارس الأعمال التجارية في ليبيا منذ سنوات.

كانت هناك عدة مبادرات من كل من السلطات التركية والليبية لحل المشاكل المتعلقة بالمستحقات المعلقة ، والتي لم تسفر عن نتائج مركزة حتى الآن.

ومع ذلك ، تظهر العلاقات والمفاوضات الثنائية أن سلطات البلاد على استعداد لتمكين تحصيل المستحقات ودعوة الشركات التركية لممارسة الأعمال التجارية في بلدهم .

وتابعت الصحيفة بالقول إنه من المتوقع حاليًا دفع 1.1 مليار دولار لهذه المستحقات في المستقبل القريب .

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