صنع الله يؤكد على دعم برامج التنمية لتطوير بلدية طرابلس

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، بعميد بلدية طرابلس المركز “إبراهيم الخليفي” وعضو المجلس البلدي طرابلس المركز “ناصر الكروى”، وبحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة “العماري محمد” وعضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج ” بلقاسم شنقير” ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف ” علي كريدان” .

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه البلدية ،تحديدًا مشاكل البنية التحتية، وكذلك عدد من القضايا والمختنقات المتراكمة، كما تم استعراض خلال الاجتماع مقترح للقيام ببعض أعمال الصيانة والبنية التحتية في المنطقة المجاورة لمبنى المؤسسة الوطنية النفط.

ومن جهته أكد صنع الله على أن المؤسسة لن تتوانى عن تقديم الخدمات قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة، للإسهام في إنجاح مشاريع البنية التحتية لبلدية طرابلس المركز، وكذلك دعم برامج التنمية التي من شأنها أن تعمل على تطوير بلدية طرابلس .

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