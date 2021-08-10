الزناتي يجتمع مع ممثلة منظمة الصحة العالمية لبحث آلية التنسيق وتكثيف الجهود لمجابهة فيروس كورونا

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الثلاثاء مع ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيث هوف والوفد المرافق لها، وذلك من آجل استعراض ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتحديد الأولويات الضرورية المهمة والتى تواجه مراكز العزل والفترة، والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبدورها أكدت هوف على الإلتزام التام بالتعاون لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق السريع لتوفير أهم الإحتياجات المطلوبة من أدوية ومستلزمات طبية.

وفي الختام تم الإتفاق على توفير 3 مصانع للأكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالي، والتنسيق للتعاون في وضع استراتيجية لتطوير النظام الصحي تشمل الإسعاف والطوارئ والمستشفيات القروية، وإعداد استراتيجية لصحة الطفل، والأمراض النفسية، والتعاون لتوفير أدوية مرضى الإيدز لمدة ستة أشهر.

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