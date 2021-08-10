مشاورات “ليبية مصرية” لتنظيم التبادل التجاري بين البلدين

التقى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى والمسؤول عن الملف الليبي بوزارة الخارجية المصرية محمد تروث

وجرى خلال اللقاء مناقشة تنظيم عمل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى بحث تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية وتنظيم تواجدها بالأراضي الليبية بحسب السوق

هذا وكان وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا قد اتفق مع نظيره المصري محمد سعفان خلال زيارته لمصر في شهر يونيو الماضي على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تسهيل تنقل الأيدي العاملة ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعادة إعمار ليبيا فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة

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