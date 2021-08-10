اقتصاد

مشاورات “ليبية مصرية” لتنظيم التبادل التجاري بين البلدين

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى والمسؤول عن الملف الليبي بوزارة الخارجية المصرية محمد تروث

وجرى خلال اللقاء مناقشة تنظيم عمل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى بحث تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية وتنظيم تواجدها بالأراضي الليبية بحسب السوق

هذا وكان وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا قد اتفق مع نظيره المصري محمد سعفان خلال زيارته لمصر في شهر يونيو الماضي على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن تسهيل تنقل الأيدي العاملة ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعادة إعمار ليبيا فضلا عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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