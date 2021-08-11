شحن مليون برميل من النفط الخام من ليبيا إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الأربعاء الناقلة النفطية “ايروفيشون” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل في طريقها إلى الصين .

وأشار مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي بطبرق لأخبار ليبيا 24 أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل من النفط الخام.

ويصل الإنتاج من الحقول النفطية عبر خط بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة يعتبر من أهم أولويات الشركة.

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولدى شركة الخليج العربي للنفط في لوقوعه في خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي إغلاقات بسبب سوء الأحوال الجوية منذ افتتاحه عام 1967.