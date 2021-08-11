صنع الله يؤكد على الأولوية القصوى لملائمة مشاريع منظومات القياس للمحافظة على الثروة النفطية

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس “علي الساعدي”.

تناولالاجتماع متابعة تقدم الأعمال ووضعية مشاريع منظومات القياس بنقاط التجميع؛ وكذلك الضخ بالحقول النفطية ومشاريع منظومات القياس لنقل الملكية بموانئ التصدير، بالإضافة إلى مراحل الاعتماد الفني لهذه المشاريع والميزانيات اللازمة لتنفيذها وفق الأولويات المقترحة.

كما تم مناقشة ومراجعة وضعية المنظومات القائمة حاليا في بعض المواقع ومستهدفات تطويرها وترقيتها وفقا للمتطلبات الفنية لدليل القياس الليبي المعتمد، وكذلك تم استعراض إحتياجات مكاتب القياس بالموانئ والحقول النفطية.

ومن جهته أكد صنع الله على حرصه الدائم علي إيلاء الأولوية القصوى لمشاريع منظومات القياس بما يكفل درجات الدقة العالية التي من شأنها المحافظة على الثروة النفطية.

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