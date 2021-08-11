“البطيخ” يرفع صادرات الإنتاج الفلاحي التونسي إلى ليبيا

تشهد صادرات الإنتاج الزراعي التونسي إلى ليبيا، ازدهارًا متناميًا، حيث تطورت صادرات المنتجات الفلاحية إلى ليبيا، خلال يوليو 2021، بنسبة 23 بالمائة متجاوزةً 3,727 طنًا، مقارنةً بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأرجع المرصد الوطني للفلاحة في تونس ذلك التطور؛ إلى ارتفاع كمية تصدير البطيخ الأحمر إلى ليبيا، والتي قدَّرها بنحو 212 بالمئة من إجمالي الصادرات، أي ما يعادل 2,370 طنًا.

ويضيف مرصد الفلاحة التونسي: تراجعت صادرات بقية المنتجات الزراعية، خلال شهر يوليو الماضي، كمحصول العنب الذي تراجع بنسبة 72 بالمئة، بمعدل 48 طنًا، أما محصول اللوز الأخضر؛ فقد تراجع بحوالي 59 بالمئة، بمقدار 98 طنًا، ويأتي محصول الطماطم تاليًا، بحوالي 63 بالمئة، بما يعادل 45 طنًا.

وأوضح مرصد الفلاحة التونسي، تقلص صادرات ثمار الخوخ لتصل إلى 426 طنًا، مقابل 882 طنا في يوليو 2020، وانخفاض صادرات ثمار المشمش من 409 أطنان في يوليو 2020، إلى 328 طنًا، في سنة 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية