الزناتي يفتتح مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم الأربعاء بافتتاح مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، معلنًا بذلك البدء في الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد الزناتي على تكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى لجميع الراغبين في الحصول عليها والاستفادة منها بسهولة.

وأضاف أن الحملة ستستهدف جميع المواطنين الليبيين والمقيمين الأجانب، وشدد على أهمية التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء.

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