اقتصاد

العراق يسعى لزيادة صادراته اليومية من النفط لـ 8 ملايين برميل

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن العراق يُخطّط لزيادة إنتاجه النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يوميًا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، عن الوزير؛ فإن العراق يسعى لزيادة قدرته الإنتاجية للنفط إلى ثمانية ملايين برميل يوميًا بنهاية عام 2027، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق النفط.

كما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، قوله إن الدول المنتجة، وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية، أعادت النظر في خططها وحساباتها.

وبحسب بيانات رسمية؛ فإن العراق يُنتج، في الوقت الحالي، أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، كما أنه يمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى خمسة ملايين برميل نفط يوميًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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