الداخلية تناقش كيفية سير عمل الأطقم الطبية والطبية المساعدة في ضل جائحة كورونا

عقد رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الداخلية “يوسف بلبان” اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع أعضاء من اللجنة الطبية وبحضور رئيس قوة العمليات الخاصة “زهير عبدالعزيز”.

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض الأطقم الطبية والطبية المساعدة الذين يقدمون الخدمات للمواطنين جراء جائحة كورونا، وكذلك ايجاد الحلول بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

كما تم التعاون والتنسيق بين الغرفة واللجنة الطبية في متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية مع الجهات الصحية ذات العلاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية