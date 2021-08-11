خاص: بالأرقام والتفاصيل.. المركزي يكشف بأن العمل جاري على تحويل مبالغ كبيرة لحسابات المصارف بطرابلس

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن العمل جاري على تحويل ونقل مبالغ كبيرة لحسابات المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 10 مليار دينار .

وأفاد المصدر بنقل مبلغ 4 مليار دينار لمصرف الجمهورية و قرابة 1.8 مليار دينار للمصرف التجاري الوطني و 2.2 مليار لمصرف الوحدة ، بالإضافة لتخصيص مبالغ للمصارف الأخرى مثل التجارة والتنمية وشمال أفريقيا و المتوسط و غيرها ، واعتباراً من الاسبوع القادم سيشرع مصرف الجمهورية والوحدة والتجاري الوطني وكافة المصارف في التوسع في عمليات بيع النقد الاجنبي لكافة الأغراض خصوصاً بطاقات 10 آلاف دولار .

كما سيتم رفع كافة القيود على قبول صكوك المقاصة بين المصارف ، والتوسع في صرف السيولة ورفع قيمة السحب من كافة فروع المصارف التجارية وتأتي هذه الإجراءات كخطوة أولى قبل الانتهاء من عملية توحيد المصرفيين المركزيين بشكل كلي وسيتم نشر مزيداً من التفاصيل لاحقاً .

كما كشف المصدر عن الانتهاء من المراحل والإجراءات النهائية لحلحلة مشكلة المقاصة بين المصارف التي سبق مناقشتها بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، و المناقشات التي تمت مع المصارف التجارية في الاجتماعات المتكررة مع مصرف ليبيا المركزي .

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