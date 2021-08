أسعار النفط تعاود التراجع بعد مطالبات بزيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، إذ تعرضت لضغوط بعد أن طالب البيت الأبيض “أوبك” وحلفاءها بتعزيز الإنتاج، في مسعى لكبح ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.14% إلى 67.51 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.02% إلى 69.91 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبيرغ”.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حث “أوبك” وشركائها المنتجين للنفط على تعزيز الإنتاج، مضيفا أن الإنتاج الحالي “ببساطة لا يكفي” وقد يهدد التعافي الاقتصادي العالمي الجاري.

كما قال جاك سوليفان، مستشار البيت الأبيض في البيان إن الإدارة تواصلت مع “أعضاء أوبك+” بشأن أهمية الأسواق التنافسية.

وبذلك تكون أسعار النفط قد عكست اتجاهها، وفي وقت سابق من التعاملات كانت قد سجلت ارتفاعا بفعل بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، حيث تم تداول مزيج “برنت” فوق مستوى 71 دولارا للبرميل.

