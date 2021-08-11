خلال اجتماعه مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.. صنع الله يؤكد على أن الشركة ستستلم كل المستحقات المالية بمجرد إستلام الميزانية

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإربعاء، مع ورئيس مجلس إدارة شركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”مسعود سليمان موسى”.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض المختنقات المالية التي تعاني منها في ظل تأخر الميزانيات المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإلتزامات على الشركة وحال دون تحقيق مستهدفاتها، وكذلك تنفيذ خططها وتحسين أدائها لزيادة الإنتاج والمحافظة على استمرار عمليات التشغيل والإنتاج.

حيث قدم رئيس مجلس إدارة شركة “سرت للنفط والغاز” شرحاً وافياً عن أعمال الشركة المنجزة في حقل الخير الذي أكد أنه تم تطويره بنسبة انجاز بلغت 85%، وكذلك حقل الرشاد الغازي والذي سيتم ربطه على حقل الاستقلال وعن نشاط المسح السيزمي ثلاثي الابعاد في منطقة 17 جنوب سرت

كما تم انجاز ما نسبته 50%، وأنه خلال شهر من الآن سينتهى مسح المنطقة 17 وينتقل المسح للقطعة 16، وفي منطقة 216 بحوض غدامس فإن المسوحات السايزمية مستمرة بوتيرة جيدة ، وفي المنطقة 101 بحوض مرزق ستبدأ أعمال الحفر خلال مطلع الشهر المقبل بإذن الله ووصفت هذه البداية “بالمؤشر المهم للتواجد في حوض مرزق ” .

وكذلك سيتواصل العمل لتنفيذ خطة الحفر الاستكشافي وكذلك إعادة الدخول لبعض الآبار، بالإضافة إلى العمل مستمر في مشروع إيصال الكهرباء للآبار الموجودة بحقل زلطن، وأنه تم البدء في الإصلاح الجزئي لطريق الرابط بين البريقة وزلطن ، بإعتبارها منطقة استراتيجية حيت يتم من خلالها إمداد الماء والديزل والسلع التموينية لكل الحقول ، كما أن ادارة الشركة أرسلت مستخدمين للخارج للتدريب في مجالات مختلفة شملت عدة تخصصات، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الإدارة الذي لطالما أكد أن التدريب عنصر مهم جداً وفعال في بناء القدرات الفنية للمستخدمين وذلك لمواكبة التطور في الصناعات النفطية .

ومن جهته أكد صنع الله على أن الشركة ستستلم كل المستحقات المالية بمجرد إستلام الميزانية.

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