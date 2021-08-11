خلال اجتماعه مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.. صنع الله يؤكد على أن الشركة ستستلم كل المستحقات المالية بمجرد إستلام الميزانية

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإربعاء، مع ورئيس مجلس إدارة شركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”مسعود سليمان موسى”.
تناول الاجتماع مناقشة واستعراض المختنقات المالية التي تعاني منها في ظل تأخر الميزانيات المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإلتزامات على الشركة وحال دون تحقيق مستهدفاتها، وكذلك تنفيذ خططها وتحسين أدائها لزيادة الإنتاج والمحافظة على استمرار عمليات التشغيل والإنتاج.
حيث قدم رئيس مجلس إدارة شركة “سرت للنفط والغاز” شرحاً وافياً عن أعمال الشركة المنجزة في حقل الخير الذي أكد أنه تم تطويره بنسبة انجاز بلغت 85%، وكذلك حقل الرشاد الغازي والذي سيتم ربطه على حقل الاستقلال وعن نشاط المسح السيزمي ثلاثي الابعاد في منطقة 17 جنوب سرت
كما تم انجاز ما نسبته 50%، وأنه خلال شهر من الآن سينتهى مسح المنطقة 17 وينتقل المسح للقطعة 16، وفي منطقة 216 بحوض غدامس فإن المسوحات السايزمية مستمرة بوتيرة جيدة ، وفي المنطقة 101 بحوض مرزق ستبدأ أعمال الحفر خلال مطلع الشهر المقبل بإذن الله ووصفت هذه البداية “بالمؤشر المهم للتواجد في حوض مرزق ” .
وكذلك سيتواصل العمل لتنفيذ خطة الحفر الاستكشافي وكذلك إعادة الدخول لبعض الآبار، بالإضافة إلى العمل مستمر في مشروع إيصال الكهرباء للآبار الموجودة بحقل زلطن، وأنه تم البدء في الإصلاح الجزئي لطريق الرابط بين البريقة وزلطن ، بإعتبارها منطقة استراتيجية حيت يتم من خلالها إمداد الماء والديزل والسلع التموينية لكل الحقول ، كما أن ادارة الشركة أرسلت مستخدمين للخارج للتدريب في مجالات مختلفة شملت عدة تخصصات، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الإدارة الذي لطالما أكد أن التدريب عنصر مهم جداً وفعال في بناء القدرات الفنية للمستخدمين وذلك لمواكبة التطور في الصناعات النفطية .
ومن جهته أكد صنع الله على أن الشركة ستستلم كل المستحقات المالية بمجرد إستلام الميزانية.
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