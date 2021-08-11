اختتام فعاليات المسابقة 2021 الوطنية لكأس العالم لريادة الأعمال ..تعرف على تفاصيلها

تم اليوم الأربعاء بطرابلس 11 أغسطس اختتام 202‪1 فعاليات المسابقة الوطنية لكأس العالم لريادة الأعمال والتي انطلقت في ابريل الماضي تحت اشراف الشبكة العاليمة لريادة الأعمال في ليبيا، حيث فاز بالترتيب الأول الريادي محمد عبد العزيز عن مشروعه(حضانة الكتاكيت ومستلزماتها).

كما تستهدف المسابقة التي اقيمت مراسم ختامها عبر الزوم نظرا لظروف الجائحة اصحاب الافكار والشركات الناشئة والمبتكرة، والتي ستقدم حلولاً إبداعية لعدد من المشكلات التي تواجه دول العالم ككل وليبيا بشكل خاص. كما توفر فرصا للحصول على التدريب، والوصول لمنصات داعمة في هذا المجال، وذلك لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال وصقل مهاراتهم والتقدم بأفكارهم لمشاريع فعّالة في السوق العالمي.

وقد شارك في المسابقة الوطنية نحو 200‪ مشارك بمشاريع ريادية مختلفة المجالات ووصل الى التصفيات الختامية 5 مشاريع.

من جهته قال رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال بليبيا “مختار جويلي” خلال كلمته أن هذا الحدث يعد من أهم الاحداث التي تساهم في دعم وتشجيع الشباب في مجال ريادة الأعمال، مؤكداً على أن هذه المسابقة هي فرصة لكل الشباب الليبي ممن لديهم افكار مبتكره لمشاريع أو شركات ناشئة وفي طور النمو، لابراز وجودهم محليا ودوليا.

من جانبه قال رئيس اللجنة التسييرية للمسابقة وممثل اكاديمية هيمفا للتدريب أ. يوسف حامد: “إننا اليوم وبكل فخر نحصد ثمرة جهد وعمل دام اشهر رفقة فريق متكامل كان هدفه الأول هو تهيئة الظروف لتتويج الفائز، بعد أن ساهمنا في تمهيد الطريق لرياديين أخرى.

كما أكد على استمرارهم في العمل حيث يقع ذلك ضمن دارئرة مسؤوليتهم الاجتماعية اتجاه الوطن داعيا كل المؤسسات الخاصة والعامة للمشاركة في مثل هذه المسابقات.

الجدير بالذكر أنه على هامش المسابقة تم إطلاق برنامج تدريبي تمثل في حاضنة epp التي استقطب عشرات رواد الأعمال من المشاركين في المسابقة وغير المشاركين من أجل تمليكهم الأدوات لشق طريقهم في عالم الأعمال، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في هذا المجال الذي يعد ركيزة أساسية يستند عليها الاقتصاد الوطني.

حيث أن الشبكة االعالمية لريادة الأعمال – ليبيا قد أطلقت مع عدد من الشركاء مسابقة كأس العالم لريادة وستتم المرحلة الأولى من المسابقة محليا ثم ينتقل الفائز للتنافس على مرحلة التتويج العالمي ضمن مشاركين من 200 دولة.

يذكر أن المسابقة كانت بدعم رئيسي من المؤسسة الوطنية للنفط وبمساهمة المنظمة الألمانية GIZ ومصرف الجمهورية.

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