اقتصاد

الصادرات الزراعية التونسية إلى ليبيا تنمو بنسبة 23%

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أفاد موقع “allafrica” اليوم الأربعاء إن الصادرات الزراعية التونسية إلى ليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي ارتفعت إلى 3727 طنًا في يوليو ، بزيادة 23٪ عن يوليو 2020.

وقال المرصد الوطني للزراعة إن هذا نتيجة لارتفاع صادرات البطيخ بنسبة 212٪.

وفي الوقت نفسه ، انخفضت صادرات العنب والطماطم واللوز بنسبة 72٪ و 63٪ و 59٪ على التوالي ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع الأسعار المحلية مقارنة بألاسعار في ليبيا.

في الواقع ، ارتفعت أسعار العنب والخوخ والخوخ 28٪ و 15٪ و 14٪ على التوالي في يوليو في سوق بئر القصاع بالجملة وفقا للموقع .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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