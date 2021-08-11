محمد عون يعقد اجتماع ببلدية الزاوية لمناقشة عدة مواضيع

قام وزير النفط والغاز “محمد عون” ، اليوم الأربعاء رفقة مجموعة من مستشاري الوزارة ، بزيارة لمدينة الزاوية بدأت بعقد اجتماعاً موسعاً ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب عن مدينة الزاوية، ورئيس وأعضاء حكماء وأعيان مدينة الزاوية، ورئيس وكبار ضباط حرس المنشآت النفطية، وأمر المنطقة الغربية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، إضافة إلى رئيس وأعضاء النقابة العامة للنفط، ومندوبين عن الشركات بمجمع الزاوية النفطي، وعن مجمع مليتة، وبعض أهالي مدينة الزاوية.

كما تمت مناقشة مشاريع التنمية المستدامة، المحافظة على سلامة البيئة، ومشكلة تلوث المياه الجوفية، وعدم وجود سياج يحمي مجمع الزاوية النفطي محاذي لأرضي المواطنين، وكذلك الطرق حول مجمع الزاوية النفطي، وتطوير المصفاة واستيعاب الخرجين من التخصاصات النفطية، وأيضاً جهاز وتنمية المناطق النفطية، وإنشاء مصحة لموظفي النفط للمنطقة الغربية، وآلية معاملة حرس المنشآت إدارياً ومالياً.

وبدوره أبدى الوزير استعداد الوزارة بأن تعطي لهذه المواضيع أهمية بالغة، ودعم بلدية الزاوية بشتى السبل، وأن وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها تسعى لتطبيق ما جاء في القانون رقم 15 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية لسنة 2009م بشان حماية البيئة ووضع معايير وآليات لتوحيد مفهوم التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ الشفافية، لضمن الفائدة لكل القاطنين والرفع من المستويات المعيشية ودعم كل المناطق والمجتمعات المجاورة لعمليات قطاع النفط والغاز وتفادي الاتهام بالإقصاء والتهميش الممنهج.

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