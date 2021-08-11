مساعي الحكومة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.

القرار الذي تحصلت 218 على نسخة منه جاء في مادته الأولى تشكيل لجنة برئاسة وزير الشباب فتح الله الزني وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ومدير عام الصندوق الليبي للاستثمار ومدير صندوق ضمان الائتمان ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، على أن تتولى اللجنة وضع آلية لتنفيذ برنامج الإقرار وتقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار التشكيل.

يأتي هذا القرار بهدف دعم شريحة الشباب والتقليل من نسب البطالة المرتفعة والتشجيع على دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة .

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