الصالون الاقتصادي يقوم باستضافة عرض لمنظومة السجل التجاري الجديدة

قام الصالون الاقتصادي الليبي باستضافة عرضا تقديميا قدمه مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة حول الخدمات التي تقدمها منظومة السجل التجاري الليبي الجديدة (bct.ly) التي قام بإنجازها فريق من مطوري البرمجيات بالمركز تحت قيادة ” أسامة اشميلة” .

كما أن الفعالية التي استضافها الصالون كانت مفتوحة للمشاركة عبر تطبيق (الزوم) للأعضاء الذين تعذر حضورهم شخصيا، حيث استغرقت حوالي ساعتين ونصف بدأت بنبذة تاريخية عن التجارب السابقة لميكنة السجل التجاري الليبي وعن التحديات التي واجهته وصولاً إلى المنظومة الجديدة التي تتميز بأنها لم تبنى لتسهيل الخدمات الإدارية.

وفي ذات السياق نجح مهندسو مركزي المعلومات بوزارة الاقتصاد ووزارة المالية في إجراء أول ربط تجريبي بين منظومة السجل التجاري ومنظومة المقبوضات الحكومية التي استحدثتها وزارة المالية لجباية الرسوم الكترونيا،حيث تم تهيئة الإعدادات وتشغيل الوصلة بين المنظومتين وتمت تجربة إرسال أول قسيمة دفع مسبق الكترونية بين المنظومتين لمحاكاة عملية جباية رسوم شهادة سلبية.

والجدير بالذكر أن المنظومة سبق ربطها مع منظومة محرري العقود بوزارة العدل وبمنظومة الأحوال المدنية وبقاعدة بيانات شركة المدار الجديد ومع مجمع اللغة العربية لضمان السلامة اللغوية للأسماء التجارية، وكذلك يتم التجهيز لربطها مع منظومة الرمز الاحصائي بمصلحة الجمارك والربط مع مصلحة الضرائب ومع غرف التجارة والصناعة سيتم حال قيام تلك الجهات بتجهيز منظوماتها الداخلية.

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