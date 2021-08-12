قرقاب يجتمع مع مجلس الإدارة لمناقشة الإنتهاء من القوائم المالية المجمعة

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، اجتماعاً يوم أمس الأربعاء مع المدير العام للشركة وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة سير عمل الشركة والخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة للوصول للتحول الرقمي الشامل وبرنامج التنمية المستدامة.

وتم خلاله مناقشة مسألة اعتماد اللوائح التنظيمية المقترحة من الإدارة التنفيذية والمعروضة على لجنة الموارد البشرية بالشركة، إلى جانب مناقشة اعتماد مقترح إعادة هيكلة شركات القطاع المعنية بالبنية التحتية.

واستعرضت الإدارة المالية بالشركة تقريرها بخصوص إعداد القوائم المالية المجمعة لشركات القطاع وكذلك جرى استعراض تقرير هيئة المراقبة عن الربع الاول للعام الجاري.

وتضمنت بنود الاجتماع عرض ومناقشة مقترح تنفيذ مشروع “بادر” الذي يهدف إلى تمويل عشرة آلاف مشروع لتشجيع وتنمية قدرات الشباب على الإستثمار في القطاع الخاص إسهاما في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما تم إصدار قرار إنشاء شركة أكاديمية الاتصالات والتكنلوجيا و تعيين مجلس إدارة للأكاديمية والتي ستكون المرجع الأول لتدريب وتطوير العاملين في قطاع الاتصالات وخريجي الجامعات والمعاهد العليا لصقل مهاراتهم وتطوريها للاستعانة بهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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