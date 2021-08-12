الزناتي يعلن عن تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الخميس عن الشروع في تفعيل اتفاقيات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التشخيصية والعلاجية، بعد توقيع عقود المشاركة بين القطاعي العام والخاص في مجال أمراض القلب في كلًا من قسم أمراض القلب في مستشفى طرابلس الجامعي، مركز أمراض القلب بنغازي، قسم أمراض القلب بمركز مصراته، وقسم أمراض القلب بمستشفى سبها الطبي.

وتم تفعيل الاتفاقيات في مجال المخ والأعصاب (الكبار والأطفال)، بحيث لا يتكفل المواطن مصاريف هذه العمليات المعقدة التي تجرى بالخارج (مجانية العلاج).

كما أوضح الزناتي بأن هذه المشاركة هي المشاركة الحقيقية بين القطاعين، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، وقام أيضاً بزيارة إلى مركز العزل والفلترة بالمستشفى، للوقوف على الاحتياجات، حيث أن عدد المرضى بالقسم بلغ (8) مرضى فقط.

وفي الختام تم زيارة مصانع الأكسجين بالمستشفى، للوقوف على مخزون الأكسجين، ولأول مرة تعمل ثلاث وحدات متكاملة في أحد مصانع الأكسجين بمستشفى طرابلس الجامعي، وأضاف الزناتي مشددا على ضرورة التقيد بالفنيات التقنية الحديثة في نقل الأكسجين، منعًا للتسرب وترشيد استهلاك مادة الأكسجين.

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