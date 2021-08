تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد يومين من المكاسب بعدما حثت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، منتجين رئيسيين على زيادة الإنتاج.

وعززت هذه الدعوة المخاوف بشأن إمدادات الخام، حيث يتخوف المتعاملون من حدوث تخمة في معروض النفط في الأسواق، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.2 بالمئة إلى 71.27 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 71.69 دولار في وقت سابق.

ونزل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.3 بالمئة إلى 69.02 دولار بعدما بلغ 69.51 دولار في قت سابق.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين لدى أواندا: “تقلص أسعار الخام المكاسب السابقة التي نتجت عن مناشدة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن لأوبك لضخ المزيد من الخام”.

وأضاف: “الارتفاع في أسعار النفط يصطدم بعائق رئيسي في آسيا مع تزايد المخاوف من أن توقعات الصين تبدو أسوأ هذا الشهر وهذا لا يمكن أن يكون جيدا لتوقعات الطلب”.

وحثت إدارة بايدن أمس الأربعاء، منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على زيادة الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين، الذي ترى واشنطن إنه يمثل تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.

The post أسعار النفط تواصل التراجع بعد دعوات لزيادة الإنتاج appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا