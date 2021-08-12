مركزي البيضاء يصدر بياناً بخصوص إرسال شحنة سيولة بقيمة 70 مليون..ويطالب بتشكيل فريق العمل لإعادة توحيد البنك

أصدر مصرف ليبيا المركزي البيضاء بياناً بخصوص وصول شحنة من السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي طرابلس مخصصة لعدد من المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية والبالغة 70 مليون دينار.

وقالت الإدارة العامة بالمركزي ببنغازي خلال بيانها: يتعين أن يقوم الزملاء بإدارة الإصدار مصرف ليبيا المركزي طرابلس عند رغبتهم بإرسال شحنة سيولة أن يتم التواصل مع إدارة الإصدار بالإدارة العامة ببنغازي، وذلك للتنسيق في آلية أي مبالغ مخصصة للمصارف وفروع المنطقة الشرقية.

كما أن يتم تخصيص مبلغ بقيمة 50 مليون دينار للمصرف التجاري و20 مليون دينار لمصرف الوحدة تعد مبالغ زهيدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساهم في حلحلة المشاكل خصوصا في ظل استمرار إقفال المقاصة وفقاً للبيان.

وقال البيان: الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي كيان وجد ليبقى، وبالتالي سوف لن نسمح بأي سياسات أو ممارسات تهميشية من المركز أو محاولة الحد من اختصاصات، كما نأمل من الزملاء في مصرف المركزي طرابلس البدء فعلياً في تنفيذ خطة العمل المعدة من قبل شركة المراجعة الدولية في تشكيل فريق العمل لإعادة توحيد المصرف المركزي ضمن ما تم تكليفهم به من أعمال وفقاً للبيان.





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