مركزي البيضاء يصدر بياناً بخصوص إرسال شحنة سيولة بقيمة 70 مليون..ويطالب بتشكيل فريق العمل لإعادة توحيد البنك

أصدر مصرف ليبيا المركزي البيضاء بياناً بخصوص وصول شحنة من السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي طرابلس مخصصة لعدد من المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية والبالغة 70 مليون دينار.
وقالت الإدارة العامة بالمركزي ببنغازي خلال بيانها: يتعين أن يقوم الزملاء بإدارة الإصدار مصرف ليبيا المركزي طرابلس عند رغبتهم بإرسال شحنة سيولة أن يتم التواصل مع إدارة الإصدار بالإدارة العامة ببنغازي، وذلك للتنسيق في آلية أي مبالغ مخصصة للمصارف وفروع المنطقة الشرقية.
كما أن يتم تخصيص مبلغ بقيمة 50 مليون دينار للمصرف التجاري و20 مليون دينار لمصرف الوحدة تعد مبالغ زهيدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تساهم في حلحلة المشاكل خصوصا في ظل استمرار إقفال المقاصة وفقاً للبيان.
وقال البيان: الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي ببنغازي كيان وجد ليبقى، وبالتالي سوف لن نسمح بأي سياسات أو ممارسات تهميشية من المركز أو محاولة الحد من اختصاصات، كما نأمل من الزملاء في مصرف المركزي طرابلس البدء فعلياً في تنفيذ خطة العمل المعدة من قبل شركة المراجعة الدولية في تشكيل فريق العمل لإعادة توحيد المصرف المركزي ضمن ما تم تكليفهم به من أعمال وفقاً للبيان.
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