خاص..المركزي يكشف وصول شحنة سيولة بقيمة 50 مليون إلى قسم إصدار غريان

أكد مصدر بمصرف ليبيا حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة سيولة بقيمة 50 مليون دينار لقسم إصدار غريان مرسلة من قسم الإصدار بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لتلبية احتياجات فروع المصارف التجارية بمنطقة الجبل الغربي .

وسيشرع مصرف ليبيا المركزي طرابلس خلال الأسبوع القادم بنقل شحنات سيولة إلى مناطق الجنوب الليبي وشحنات متتالية لمناطق شرق ليبيا بالتنسيق مع المصارف التجارية ، وسيتم تلبية كافة احتياجات المصارف التجارية بكافة المناطق وخصوصاً بعد حلحلة مشكلة المقاصة ونقل أرصدة كبيرة لحسابات المصارف لدى المصرف المركزي طرابلس صباح اليوم الخميس .

كما أكد المصدر أن كافة المصارف لن تكون بحاجة إلى استلام إرساليات من إدارة الاصدار بالمصرف المركزي خلال الأسابيع القادمة لتوفر معروض كبير من السيولة لديها .

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