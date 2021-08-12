خاص:مع التفاصيل..المركزي يؤكد أنه سيتم تلبية كافة احتياجات المصارف خصوصاً بعد حلحلة إشكالية المقاصة

كشف مصدر مصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه سيتم تلبية كافة احتياجات المصارف التجارية بكافة المناطق وخصوصاً بعد حلحلة مشكلة المقاصة ونقل أرصدة كبيرة لحسابات المصارف لدى المصرف المركزي طرابلس صباح اليوم الخميس .

كنا أفاد بأنه سيشرع مصرف ليبيا المركزي طرابلس خلال الأسبوع القادم بنقل شحنات سيولة إلى مناطق الجنوب الليبي وشحنات متتالية لمناطق شرق ليبيا بالتنسيق مع المصارف التجارية .

كما أكد مصرف ليبيا المركزي يؤكد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة سيولة بقيمة 50 مليون دينار لقسم اصدار غريان مرسلة من قسم الاصدار بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لتلبية احتياجات فروع المصارف التجارية بمنطقة الجبل الغربي .

كما أكد المصدر أن كافة المصارف لن تكون بحاجة إلى استلام إرساليات من إدارة الاصدار بالمصرف المركزي خلال الأسابيع القادمة لتوفر معروض كبير من السيولة لديها .

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