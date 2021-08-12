خاص.. عضو بمؤسسة الصالون الاقتصادي يصرح حيال منظومة السجل التجاري

قال عضو مؤسسة الصالون الاقتصادي “أبوبكر أبو القاسم” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس أنه تم عقد لقاء يوم أمس الأربعاء الثاني عشر من أغسطس الجاري بمقر الصالون الاقتصادي وبمشاركة مجموعة من خبراء الصالون الاقتصادي عبر تقنية الزوم، وذلك للتعرف على منظومة السجل التجاري التي يعمل عليها مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة الاقتصاد.
وأضاف أبو القاسم قائلاً: الحقيقة كان العرض رائع ومبهر واكتشفنا أن المنظومة أعدت بأيدي ليبية ومهندسين ليبيين وشباب المركز بأقل التكاليف، وتعرفنا على أنه كان هناك منظومة تم اشراعها من مايكرو سوفت قيمتها 44 مليون أقيمت في ال2008 ولم ينجز منها شي، وبدأ شباب المركز في إعداد منظومة بأيدي محلية ولاحظنا أيضا أنها ليست منظومة تسجيل فقط بل منظومة رقابية وتساهم بشكل كبير في تعزيز إيرادات الرسوم وتمنع التزوير والفساد.
وأكمل بالقول: ميزة المنظومة بحسب ماقاله شباب المركز أنها تمكن كل الناس من الاطلاع على المعلومات وتقييم الأداء وتساهم في الرقابة على السياسات الاقتصادية المتبعة من الدولة سواء على مستوى المناطق أو على مستوى الدولة بالكامل وتساهم أيضاً في تحديد المسؤوليات ممن يتسبب في تعطيل الإجراءات في أي مكان باعتبارها مربوطة بشكل شخصي بالأشخاص القائمين ع إنجاز العمل وتحديد الإجراءات، وتم ربطها بوزارة المالية ووزارة العدل ومحرر العقود ونعتقد أن هذه المنظومة إذا اشتغلت بكفائتها ستغير مجري موضوع تدفق المعلومات في القطاع الاقتصادي وتساهم في بشكل كبير في كسر المركزيه والمركز يستحق الثناء والشكر.
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