خاص.. عضو بمؤسسة الصالون الاقتصادي يصرح حيال منظومة السجل التجاري

قال عضو مؤسسة الصالون الاقتصادي “أبوبكر أبو القاسم” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس أنه تم عقد لقاء يوم أمس الأربعاء الثاني عشر من أغسطس الجاري بمقر الصالون الاقتصادي وبمشاركة مجموعة من خبراء الصالون الاقتصادي عبر تقنية الزوم، وذلك للتعرف على منظومة السجل التجاري التي يعمل عليها مركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة الاقتصاد.

وأضاف أبو القاسم قائلاً: الحقيقة كان العرض رائع ومبهر واكتشفنا أن المنظومة أعدت بأيدي ليبية ومهندسين ليبيين وشباب المركز بأقل التكاليف، وتعرفنا على أنه كان هناك منظومة تم اشراعها من مايكرو سوفت قيمتها 44 مليون أقيمت في ال2008 ولم ينجز منها شي، وبدأ شباب المركز في إعداد منظومة بأيدي محلية ولاحظنا أيضا أنها ليست منظومة تسجيل فقط بل منظومة رقابية وتساهم بشكل كبير في تعزيز إيرادات الرسوم وتمنع التزوير والفساد.

وأكمل بالقول: ميزة المنظومة بحسب ماقاله شباب المركز أنها تمكن كل الناس من الاطلاع على المعلومات وتقييم الأداء وتساهم في الرقابة على السياسات الاقتصادية المتبعة من الدولة سواء على مستوى المناطق أو على مستوى الدولة بالكامل وتساهم أيضاً في تحديد المسؤوليات ممن يتسبب في تعطيل الإجراءات في أي مكان باعتبارها مربوطة بشكل شخصي بالأشخاص القائمين ع إنجاز العمل وتحديد الإجراءات، وتم ربطها بوزارة المالية ووزارة العدل ومحرر العقود ونعتقد أن هذه المنظومة إذا اشتغلت بكفائتها ستغير مجري موضوع تدفق المعلومات في القطاع الاقتصادي وتساهم في بشكل كبير في كسر المركزيه والمركز يستحق الثناء والشكر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية