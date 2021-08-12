خاص..قادربوه يحيل الشنطي إلى مكتب النائب العام..تعرف على التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس عبد الله قادربوه إلى النائب العام تفيد بمطالبته تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الهيئة بطرابلس سليمان الشنطي .

كما كشف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية في تصريح حصري لصدى احالة رئيس هيئة الرقابة بطرابلس سليمان الشنطي إلى مكتب النائب العام لعدم امتثاله لأحكام القضاء رغم إخطاره رسمياً عبر محضر من إدارة القضايا بتسليم كل مافي عهدته من أختام وإجراءات ومقر رئاسة الهيئة إلى عبدالله قادربوه بصفته الممثل الوحيد لهيئة الرقابة الإدارية





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