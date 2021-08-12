بعد إرسال سيولة من نظيره بطرابلس .. مركزي بنغازي يحذر من الرجوع لسياسة الخمسينات

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

كشف فرع المصرف المركزي بنغازي في بيانٍ له، ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول وصول شحنة مالية تقدر بـ 70 مليون دينار لمصارف المنطقة الشرقية، 50 منها للمصرف التجاري الوطني، و 20 لمصرف الوحدة.

وبين المركزي في بيانه أنه يتعيّن على إدارة الإصدار بالمصرف المركزي طرابلس، التواصل مع إدارة الإصدار ببنغازي للتنسيق بشأن آلية توزيع أي مبالغ مالية مخصصة لمصارف وفروع المنطقة.

و أضاف المصرف أن المبلغ الذي تم تخصيصه يعدّ زهيدًا، خاصةً في ظل استمرار إقفال المقاصة، محذرًا، في الوقت ذاته، من الرجوع إلى ما وصفه بـ”سياسة الخمسينات”، التي اعتمدها المصرف المركزي في عاميْ 2015 و 2016 .

فرع المصرف المركزي ببنغازي؛ شدّد، أيضًا، على ضرورة أن يبدأ المصرف المركزي بطرابلس في تنفيذ خطة العمل المعدة من قبل شركة المراجعة الدولية، والمتعلقة بتشكيل فرق العمل لإعادة توحيد المصرف المركزي ضمن ما تم تكليفهم به من أعمال، وعدم التأخر في ذلك، مهما كانت الحجج، بحسب ما ورد في البيان.

وبدوره أكد مركزي طرابلس على استمراريته في نقل شحنات أخرى بكافة مناطق ليبيا وهذه الشحنة لدعم فروع المصارف وتمكينها من صرف علاوة الأبناء نقداً .

جدير بالذكر أن المصرف المركزي اعتبر أن تقرير المراجعة الدولية أساس لتوحيد المؤسسة المالية، خصوصًا بعدما شهدته البلاد خلال فترة الانقسام من تدهور مالي إلى جانب شحّ السيولة النقدية في المصارف التجارية العاملة في البلاد.